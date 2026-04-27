Апелляция не стала рассматривать жалобу пермского аптекаря на прекращение уголовного дела

Московский городской суд вынес постановление о прекращении апелляционного производства по жалобе бывшего совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Соответствующая информация содержится в картотеке суда, текст решения в ней пока не размещен.

Напомним, в сентябре прошлого года Симоновский райсуд столицы прекратил уголовное преследование господина Шаврина, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в связи с истечением срока давности. Указанное постановление было вынесено с согласия подсудимого и его защитника.

Как установил суд, Николай Шаврин и его партнер по бизнесу Андрей Годовалов создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Поскольку преступление было окончено в 2019 году, двухлетний срок давности привлечения к ответственности подсудимого истек. В то же время ряд формулировок судебного акта господина Шаврина не устроил, поэтому он пожаловался в апелляцию.