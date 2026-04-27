EXEED впервые представит модели EXLANTIX ES GT и EX8 на Пекинском международном автосалоне AUTO CHINA

EXEED впервые представит модели ES GT и EX8 на 19-м Пекинском международном автосалоне (Auto China). Обе модели воплощают дизайн-философию бренда «Stellar Inspiration» («Звездное вдохновение»). EXEED EXLANTIX ES GT сочетает спортивный характер с технологичной роскошью, выводя взаимодействие человека и автомобиля на новый уровень. В свою очередь, EX8 делает акцент на продуманной обзорности и гибкости пространства, по-новому раскрывая возможности салона.

Интерьер EXEED EXLANTIX ES GT выполнен в концепции Celestial Sphere («Небесная сфера») с симметричной архитектурой кокпита, создающей эффект погружения и усиливающей ощущение движения. Автомобиль оснащен спортивными сиденьями с активной боковой поддержкой, которые помогают сохранять устойчивое положение за рулем. Многоуровневая центральная консоль включает два дисплея разной формы, каждый из которых отвечает за четкую и удобную подачу информации. Кроме того, ES GT впервые в линейке EXEED EXLANTIX получил полностью карбоновые декоративные панели, текстура которых подчеркнута мягкой, скрытой подсветкой.

Модель EXEED EXLANTIX EX8 также следует «звездной» дизайн-концепции, вдохновленной широким углом обзора и плавными формами иллюминаторов космических кораблей. Сверхширокий панорамный экран, аудиосистема и элементы дверей объединены в единую горизонтальную линию, формируя современное цифровое пространство для водителя и пассажиров. Кроме того, центральный экран EX8 оснащен регулируемыми границами дисплея, что позволяет активно управлять ощущением пространства в салоне. Верхнее освещение выполнено по принципу мягкого, рассеянного света, что делает атмосферу более комфортной и снижает нагрузку на глаза.

Обе модели демонстрируют уникальный подход EXEED к созданию интеллектуального кокпита. ES GT усиливает ощущения за счет тактильной обратной связи и карбоновых элементов, а EX8 позволяет по-новому воспринимать пространство салона благодаря подвижной архитектуре экранов – оба решения отражают современный и смелый взгляд бренда на дизайн.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

