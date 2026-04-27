Кредитор внука экс-губернатора просит поискать недвижимость должника в Испании

Арбитражный суд Пермского края принял заявление депутата заксобрания Прикамья Геннадия Шилова об истребовании доказательств в рамках дела о банкротстве Михаила Арзуманова.

Михаил Арзуманов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из документов суда, господин Шилов предлагает суду обратиться в Минюст РФ за запросом об оказании правовой помощи из Испании. Речь идет о получении сведений об объектах недвижимости на территории этого государства, которые принадлежат господину Арзуманову, а также о его доходах и банковских счетах. По существу ходатайство Геннадия Шилова будет рассмотрено 5 мая.

Напомним, бывший депутат краевого заксобрания Михаил Арзуманов был признан банкротом 23 мая 2024 года, в его отношении была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого послужило заявление господина Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.