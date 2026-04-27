Воображаемый музей в Челябинске: МИДиС приглашает на выставку Михаила Шемякина «Одежда в искусстве»

В стенах Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) прямо сейчас проходит масштабное культурное событие — выставка художника и скульптора мирового уровня Михаила Шемякина «Воображаемый музей. Одежда в искусстве». Экспозиция, которую не показывали публике уже 10 лет, доступна для всех челябинцев бесплатно до 13 мая.

Открытие выставки в начале апреля стало настоящей премьерой для региона: Михаил Шемякин лично прилетел из Франции в Челябинск. Художника, чьи работы украшают площади и музеи Москвы, Парижа и Нью-Йорка, на Южном Урале встречали поклонники со всей России — от Ханты-Мансийска до Москвы.

Вместе с ним гостей приветствовали Ирина Текслер, общественный деятель, учредитель фонда «2020», Андрей Реус, экс-заместителя Министра промышленности и энергетики Российской Федерации, методолога и руководителя программы управленческой подготовки МИДиС, и ректор института Максим Усынин.

«Студентам МИДиС очень везет: не каждая галерея мира может гордиться тем, что на открытие выставки приедет сам Михаил Шемякин. Челябинск стал культурной столицей-2027, и такие визиты подтверждают, что этот статус получен не зря», — подчеркнула на открытии Ирина Текслер.

На выставке «Одежда в искусстве» представлено 58 экспонатов с архивными фотографиями, музейными изображениями и произведениями разных авторов.

Дополняют их современные арт-инсталляции нарядов, созданные студентами МИДиС. Художник высоко оценил уровень уральской школы дизайна. «Я не удержался и сфотографировал работы молодых дизайнеров, это очень талантливо. Они войдут в архивы нашей лаборатории во Франции», — пообещал Михаил Шемякин.

Сотрудничество института с Шемякиным началось в 2016 году с коллекции костюмов по мотивам скульптуры «Дети — жертвы пороков взрослых». Затем последовали стажировки педагогов и студентов во Франции в 2017-2019 годах. А в прошлом году вуз представил выставку «Воображаемый музей. Рука в искусстве».

Сразу после торжественных слов и небольшой экскурсии в МИДиС прошла творческая встреча с Михаилом Шемякиным. На нее пришли поклонники творчества, культурологи и деятели искусства. Зрители задавали вопросы о «Воображаемом музее», дружбе с Высоцким, необычной постановке балета «Щелкунчик» в Мариинском театре.

А на следующий день вуз принял круглый стол для дизайнеров, искусствоведов и педагогов, где вместе с автором обсуждали, как использовать выставку в учебном процессе — от истории костюма до современного дизайна и визуальных коммуникаций.

Экспозиция будет интересна не только ценителям искусства, но и абитуриентам: это отличный шанс увидеть уровень студенческих работ и прочувствовать творческую ДНК института изнутри.

Даты работы: выставка открыта до 13 мая 2026 года.

Стоимость: бесплатно для всех желающих.

Где: Челябинск, ул. Ворошилова, 12 (здание МИДиС).

Вход: по предварительной регистрации по ссылке: https://midis-event.timepad.ru/event/3891168/

