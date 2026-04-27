Финансирование ремонта дорог Кировской области увеличат на 500 млн рублей

В Кировской области объем финансирования программы ремонта местных дорог увеличат до 1,5 млрд руб. Средства заложены в бюджете на 2027 год, сообщила пресс-служба правительства региона.

С 2022 года в регионе ежегодно выделяли 1 млрд руб. на ремонт дорог местного значения, сумму увеличат на 500 млн руб.

В рамках программы в Вятскополянском районе начался ремонт участка дороги Средняя Тойма — Пинигерь протяженностью 1 км. Участок голосованием выбрали сами жители.

Анна Кайдалова