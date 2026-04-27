ФСБ задержала ижевчанина за оправдание терактов на объектах Минобороны России

На жителя Ижевска завели уголовное дело о пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК) после публикации в интернете материалов с оправданием терактов на объектах Минобороны в России, совершенных вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта задержали и водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.