Всепобеждающая любовь, Доктор Фауст и «Дело №002»
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 3 мая
В конце апреля и самом начале мая в Нижнем Новгороде пройдут лекции о космосе, искусстве и литературе, концерт музыки Nautilus Pompilius и выступление Санкт-Петербургского дома музыки, экскурсии по историческому центру и храмам разных религий. Кукольный театр представит спектакль «Доктор Фауст», «Терминал А» отметит юбилей новой выставкой, а в Арсенале заработает проект, посвященный импрессионизму. Подробнее о наиболее заметных событиях недели — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Выставки
Новый раздел постоянной экспозиции Нижегородского художественного музея
В НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открылся тематический раздел постоянной экспозиции, посвященный творчеству Ивана Айвазовского и русскому романтическому пейзажу. Кроме работ одного из самых известных маринистов XIX века посетители смогут увидеть полотна Льва Лагорио, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи.
Выставка «Вокруг импрессионизма» в Арсенале (0+)
Экспозиция состоит из более чем 30 произведений живописи и скульптуры ведущих европейских мастеров-новаторов 1870–1910-х годов. Среди них — работы Эдуарда Мане и Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя, Поля Сезанна и Поля Гогена. В таком объеме коллекция нового западного искусства будет впервые показана за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отметили организаторы.
Выставка будет включать пять разделов. «В первой части зрителя ждет своеобразное знакомство с героями эпохи — именитыми и безымянными. Следующие разделы связаны с образами городской повседневности, миром уединения и созерцанием, путешествиями и поиском новых форм. Последний раздел выставки показывает, как новый язык искусства помогал выстроить отношения с традицией и миром вокруг, почувствовать свое место в истории — реальной или вымышленной», — рассказали в музее.
Когда: 28 апреля — 26 июля;
Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);
Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 300 руб.
Юбилейный проект «Любовь все победит» в «Терминале А»
В 2026 году проекту «Терминал А» исполняется пять лет. Новая выставка — не о промежуточных итогах и ретроспективе. Она о методе работы институции и о том, что любовь, при всей ее нематериальности, способна становиться конструкцией, отметили организаторы.
«Пять лет назад "Терминал" открылся в торговом центре, а затем переехал в заброшенное пространство, которое предстояло восстановить практически с нуля. Тогда не было ни готовых схем, ни устойчивых механизмов поддержки — только убежденность, что, если есть любовь к искусству, месту и людям, все остальное выстроится вокруг нее», — рассказали в ЦСИ.
В новом проекте участвуют резиденты «Терминала А» Вера Ширдина, Максим Трулов, Ваца, Яна Серобабина, Дахан и приглашенный художник Иван Серый. Все работы созданы специально для выставки.
Когда: 1 — 16 мая;
Где: центр современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А;
Стоимость билетов: 200 руб., по средам вход свободный
Какие еще выставки можно увидеть на этой неделе
До 10 мая в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка «Ты любовь моя — хоккей!» (0+).
До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+).
До 17 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+).
До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+).
До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+).
До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+).
До 31 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+).
До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+).
До 7 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Я был всего неделю на войне…» (0+), приуроченная к 100-летию со дня рождения нижегородского художника Александра Усватова.
До 14 июня в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка заслуженного художника Чувашии Александра Насекина «Философский квадрат Насекина» (12+).
До 14 июня в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка рушников Лены Лисицы «Бережно» (0+).
До 28 июня в Русском музее фотографии открыта выставка «От "Востока" до "Зенита". К 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос и 100-летию Фотохроники ТАСС» (6+).
До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+).
До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+).
До 27 сентября в Манеже кремля открыта выставка «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+).
До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+).
До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+).
До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+).
До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).
Лекции, встречи и мастер-классы
Марафон краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции» (12+)
На неделе с 27 апреля экскурсоводы Анастасия Лоскутова, Екатерина Легкая, Анна Белякова и Павел Баринов расскажут о городе-спутнике Боре, купеческой Верхневолжской, исторической Рождественской, центральной Большой Покровской, Гребешке и Черниговской. Запись на любую из этих экскурсий стоит 100 руб. После мероприятия слушатели могут оставить рассказчику пожертвование любой суммой.
Также гиды проведут участников по храмам разных религий. Собравшиеся смогут посетить синагогу; православный и католический храмы, евангелическо-лютеранскую церковь и старообрядческий молельный дом; буддистский центр, армянскую апостольскую и современную адвентисткую церкви и общество сознания Кришны. Билеты на эти встречи стоят от 200 до 650 руб.
Лекция «Мистика холста. Русское искусство. Валентин Серов» (16+)
Культуролог Римма Газе расскажет, как художнику Валентину Серову удавалось «считывать» человека, почему его портреты ощущаются такими живыми и где проходит граница между наблюдением и разоблачением.
Когда: 18:30 28 апреля, вторник;
Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32;
Стоимость билетов: 1 тыс. руб.
Лекции «Обсерватория: как астрономы покоряют высокогорье» и «Квантовый вакуум: как создать вещество из света?» (6+)
Оператор международной обсерватории «Пик Терскол» вблизи Эльбруса Никита Капитанов расскажет о работе на высоте 3100 метров, а физик Артем Коржиманов объяснит, как лазерные системы сверхвысокой мощности помогают изучать квантовые свойства вакуума и при чем тут Нобелевская премия 2018 года и Нижний Новгород.
Когда: 18:30 28 апреля, вторник;
Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б;
Вход по регистрации
Презентация сборника И.С. Рукавишникова «Триолеты любви и вечности» (16+)
Сборник «Триолеты любви и вечности» Ивана Рукавишникова вышел в 1917 году и с тех пор не переиздавался. На презентации зрители смогут увидеть новое издание и подлинный экземпляр книги 1917 года.
«Это возможность познакомиться с редким для русской поэзии жанром триолета — строгой стихотворной формой, в которой повтор становится выразительным художественным приемом. В центре — темы любви, внутреннего поиска и человеческого одиночества», — говорится в описании события.
О поэте и его наследии расскажет главный библиотекарь сектора краеведения Центральной городской библиотеки им. Ленина Виктор Гурьев.
Когда: 15:00 29 апреля, среда;
Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;
Вход по регистрации
Детективная игра «Дело №002: Тайна полярных льдов» (14+)
Участникам детективной игры предстоит работать с уликами и шифрами, анализировать свидетельские показания и находить нестыковки, использовать знания о науке и технологиях для построения гипотез и определения «преступника».
Перед этим гости смогут поиграть в настольные игры «Чепухатом», «Хронограф» и «Доббль».
Когда: 18:30 29 апреля, среда;
Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б;
Вход по регистрации
Мастер-класс по изготовлению текстурной картины в технике папье-маше (12+)
Художница Наташа Корец покажет, как сделать скульптурную смесь для папье-маше по ее авторской методике, и расскажет об основных техниках нанесения этой смеси на артборд и работе с инструментами.
Когда: 18:30 29 апреля, среда;
Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11;
Стоимость билетов: 1,8 тыс. руб.
Лекция «Импрессионизм: как впечатление превратить в искусство» (12+)
Вместе с новой выставкой в Арсенале откроется цикл лекций, посвященный импрессионизму. На первой встрече культуролог Римма Газе разберет феномен этого направления от его бунтарских истоков до пророческих открытий и расскажет, как мимолетное «впечатление» стало фундаментом искусства XX века.
Когда: 19:00 29 апреля, среда;
Где: Арсенал в шестом корпусе кремля;
Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.
Встреча «Ароматы старого дома» (12+)
Участники встречи смогут узнать, какие запахи были привычны для городского обывателя 130 лет назад, как мир безвозвратно ушедших ароматов связан с современностью, какие пространства дома пахли по-особенному и что могло выступать основой для сохранения аромата.
Когда: 15:00 2 мая, суббота;
Где: «Заповедные кварталы», улица Короленко, 18;
Стоимость билетов: 950 руб.
Концерты
Концерт Санкт-Петербургского дома музыки «Музыка звезд» (6+)
Солисты Сергей Ролдугин (виолончель), Мирослав Култышев (фортепиано), Федор Освер (гобой) и академический симфонический оркестр под управлением Андрея Колясникова исполнят произведения В.А. Моцарта, К. Сен-Санса и П. Чайковского.
Когда: 18:30 30 апреля, четверг;
Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;
Стоимость билетов: от 700 руб. до 1 тыс. руб.
Концерт «Ромео и Джульетта» (6+)
Прозвучит музыкально-литературная композиция «Ромео и Джульетта» на музыку С. Прокофьева с фрагментами из поэмы У. Шекспира. Играют и читают молодые музыканты В. Кочетова, П. Покрытан, Т. Сагидуллина, Т. Ткаченко, В. Тихомиров, М. Искоркина, М. Евсикова, К. Качалова, С. Зубан, А. Марченко, Н. Максимов и К. Торченюк. Партия фортепиано: П. Качалов, И. Шулаева, Е. Феоктистова и Е. Сивуха.
Когда: 18:30 30 апреля, четверг;
Где: Нижегородская консерватория имени М. Глинки на улице Пискунова, 40;
Стоимость билетов: 500 и 600 руб.
Музыкальная программа «Джазовая гостиная. 10 стандартов» (12+)
Концерт состоится во Всемирный день джаза. В историческом доме прозвучат десять джазовых стандартов, десять увлекательных историй и десять виртуозных импровизаций. Программу исполнят пианист Михаил Зайденберг и музыковед Светлана Барбашева.
Когда: 19:00 30 апреля, четверг;
Где: «Заповедные кварталы», улица Короленко, 18;
Стоимость билетов: 1,5 тыс. руб.
Концерт Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы» с программой Nautilus Pompilius (12+)
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят песни рок-группы Nautilus Pompilius. Хиты прозвучат в актуальном сценическом прочтении.
Когда: 19:00 2 мая, суббота;
Где: концертный зал «МТС Live Холл» на Октябрьской площади;
Стоимость билетов: от 6,1 до 8,5 тыс. руб.
Сольный концерт Ивана Бессонова (12+)
Иван Бессонов — единственный российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении» (соревнование молодых европейских исполнителей академической музыки). В программу вечера в Пакгаузе вошли сочинения композиторов от эпохи барокко до XX века.
Когда: 17:00 3 мая, воскресенье;
Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;
Стоимость билетов: от 1,5 до 3 тыс. руб.
Спектакли
Премьера спектакля «Доктор Фауст» (18+)
Нижегородский кукольный театр представит кукольный фарс по мотивам «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло.
«Перед зрителями предстанут хрестоматийные персонажи в споре о человеческом бытии, вызов нечистой силы и заключение с ней рокового контракта, искушение семью смертными грехами и борьба небесной сущности с адской. Под грандиозную и саркастическую музыку Густава Малера оживут картины великих мастеров — Брейгеля, Босха, Микеланджело», — рассказали в театре.
Спектакль поставили режиссеры Константин Балакин и Елена Вершинина, в 2023 году подарившие театру спектакль «Пиковая дама» (12+).
Когда: 18:30 28-30 апреля;
Где: Нижегородский академический театр кукол на улице Большая Покровская, 39Б;
Стоимость билетов: от 650 руб. до 1,5 тыс. руб.
Что еще идет в театрах 27 апреля — 3 мая
Театр оперы и балета: балет «Золотой ключик» (18:30 29-30 апреля, 6+), театрализованный концерт «Мэри Поппинс» (13:00 и 19:00 2 мая, 12:00 3 мая, Пакгауз на Стрелке, 6+), оперетта «Ханума» (15:00 3 мая, 12+).
Театр драмы: «№13» (18:30 28 апреля, 16+), «Ревизор» (18:30 29 апреля, 16+), «Супруга» (18:30 30 апреля, 16+), «Ваш выход!» (18:30 1 мая, 16+), «Три сестры» (18:30 2 мая, 16+), «Бешеные деньги» (18:30 3 мая, 16+).
Театр комедии: «Семь ужинов» (18:00 28 апреля, 16+), «Хочется синего неба!» (18:30 29 апреля, 16+), «Ханума» (18:00 30 апреля, 16+).
Театр юного зрителя: «Три девочки» (12:00 29 апреля, 6+), «Облачный полк» (18:00 29 апреля, 12+).
Дом актера им. В.В. Вихрова: «Можно попросить Нину?» (19:00 27 апреля, 12+).
Театр на Счастливой: «Ленинград 1941» (14:00 28 апреля, 12+), «Севастопольские сны» (10:00 30 апреля, 12+), «Мамуля» (18:00 3 мая, 16+).
«Нетеатр»: «Беспечная нота» (10:00 28 апреля, 9+), «Антистресс-сказки "Для хороших людей!"» (15:00 и 18:00 2 мая, 12+).
Праздники
Фольклорно-этнографический праздник «Красная горка. Вьюнишник» (0+)
Гости праздника смогут увидеть вьюнишный обряд (ритуал инициации молодоженов, перехода их в женатое сообщество), услышать заклички весне и песни от нижегородских фольклорных коллективов, поучаствовать в весенних играх и забавах, среди которых катание яиц, танцы и хороводы.
Когда: 11:30 3 мая, воскресенье;
Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41;
Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., льготный — 300-500 руб., школьный (от 7 до 16 лет) — 300 руб., дошкольный — бесплатный