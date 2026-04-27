Всепобеждающая любовь, Доктор Фауст и «Дело №002»

В конце апреля и самом начале мая в Нижнем Новгороде пройдут лекции о космосе, искусстве и литературе, концерт музыки Nautilus Pompilius и выступление Санкт-Петербургского дома музыки, экскурсии по историческому центру и храмам разных религий. Кукольный театр представит спектакль «Доктор Фауст», «Терминал А» отметит юбилей новой выставкой, а в Арсенале заработает проект, посвященный импрессионизму. Подробнее о наиболее заметных событиях недели — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выставки

Новый раздел постоянной экспозиции НГХМ «Русское искусство»

Фото: НГХМ

Новый раздел постоянной экспозиции Нижегородского художественного музея

В НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открылся тематический раздел постоянной экспозиции, посвященный творчеству Ивана Айвазовского и русскому романтическому пейзажу. Кроме работ одного из самых известных маринистов XIX века посетители смогут увидеть полотна Льва Лагорио, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи.

Выставка «Вокруг импрессионизма» в Арсенале (0+)

Экспозиция состоит из более чем 30 произведений живописи и скульптуры ведущих европейских мастеров-новаторов 1870–1910-х годов. Среди них — работы Эдуарда Мане и Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя, Поля Сезанна и Поля Гогена. В таком объеме коллекция нового западного искусства будет впервые показана за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отметили организаторы.

Выставка будет включать пять разделов. «В первой части зрителя ждет своеобразное знакомство с героями эпохи — именитыми и безымянными. Следующие разделы связаны с образами городской повседневности, миром уединения и созерцанием, путешествиями и поиском новых форм. Последний раздел выставки показывает, как новый язык искусства помогал выстроить отношения с традицией и миром вокруг, почувствовать свое место в истории — реальной или вымышленной», — рассказали в музее.

Когда: 28 апреля — 26 июля;

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 300 руб.

Юбилейный проект «Любовь все победит» в «Терминале А»

В 2026 году проекту «Терминал А» исполняется пять лет. Новая выставка — не о промежуточных итогах и ретроспективе. Она о методе работы институции и о том, что любовь, при всей ее нематериальности, способна становиться конструкцией, отметили организаторы.

«Пять лет назад "Терминал" открылся в торговом центре, а затем переехал в заброшенное пространство, которое предстояло восстановить практически с нуля. Тогда не было ни готовых схем, ни устойчивых механизмов поддержки — только убежденность, что, если есть любовь к искусству, месту и людям, все остальное выстроится вокруг нее», — рассказали в ЦСИ.

В новом проекте участвуют резиденты «Терминала А» Вера Ширдина, Максим Трулов, Ваца, Яна Серобабина, Дахан и приглашенный художник Иван Серый. Все работы созданы специально для выставки.