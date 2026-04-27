Оператор торгплощадки в Екатеринбурге похитил 12 млн рублей ради ставок на спорт

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего оператора ЗАО «Уральская электронная торговая площадка» (УЭТП) Сергея Иванова к двум годам принудительных работ за хищение более 12 млн руб. Эти деньги уралец использовал для ставок на спорт, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в присвоении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

На работе Иванов должен был регистрировать пользователей, оказывать техподдержку, работать с документацией по закупкам, а также зачислять на лицевые счета участников торгов деньги в виде обеспечения и задатков. Проигравшим участникам они возвращались.

Суд установил, что в период с апреля по сентябрь 2025 года подсудимый, используя служебные полномочия, незаконно перевел средства со счетов компаний на свой личный счет. Иванов похитил 12,3 млн руб. у ЗАО «УЭТП» и 150 тыс. руб. у АО «ТСМ». В ходе заседания он пояснил, что совершил преступления из-за игровой зависимости, направляя украденные средства на спортивные ставки. Часть похищенного — 6,3 млн руб. — он вернул, когда его ставки оказывались выигрышными.

На момент вынесения приговора Сергей Иванов полностью возместил ущерб АО «ТСМ» и частично — ЗАО «УЭТП». Остаток долга перед площадкой составляет 2 млн 916 тыс. руб. Подсудимый заверил суд, что продолжает прилагать усилия для погашения оставшейся задолженности.

Сергей Иванов полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Ирина Пичурина