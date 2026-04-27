АвтоВАЗ совместно с Промтехом наладит производство и сбыт спецавтомобилей

АвтоВАЗ и нижегородский Промтех заключили соглашение о сотрудничестве в области производства и сбыта специальных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В рамках сотрудничества коммерческая техника Промтеха (рефрижераторы, медицинские автомобили, минивэны) поступит в дилерскую сеть Lada. Это позволит АвтоВАЗу без запуска новых линий расширить линейку нишевых моделей, а покупателям — получить доступ к спецтранспорту с едиными стандартами сервиса.

Промтех специализируется на производстве коммерческого и специального транспорта. Предприятие выпускает промтоварные, рефрижераторные и медицинские автомобили, а также машины для перевозки маломобильных граждан и пассажирский транспорт, в том числе минивэны.

Георгий Портнов