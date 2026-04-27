Полная стоимость кредита по кредитным картам выросла в Прикамье на 8%

Полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в марте 2026 года составила в Пермском крае 54,1%, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 8%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Наибольшее значение ПСК по кредитным картам в регионах РФ в марте 2026 года было зафиксировано в Белгородской области (55,2%), Республике Крым (55,2%), Тульской (55,2%), Московской (55,1%) и Самарской (55,1%) областях, а также в Москве (54,9%).

Наименьшая ПСК по кредиткам в топ-30 регионов — в Республике Башкортостан (52,0%), Краснодарском крае (53,1%), а также в Омской (53,5%), Кемеровской (53,6%) и Челябинской (53,8%) областях.