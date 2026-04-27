Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После шторма в Ленобласти электричество вернули 60% отключенных потребителей

После сильного ветра и метели энергетики восстановили электроснабжение в 85 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом 27 апреля сообщили в «Россетях Ленэнерго». По данным компании, свет уже вернулся примерно к 60% потребителей, ранее оставшихся без электричества.

Энергетики в Ленобласти устраняют последствия шторма

Энергетики в Ленобласти устраняют последствия шторма

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Энергетики в Ленобласти устраняют последствия шторма

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К аварийно-восстановительным работам привлечены 108 бригад — 281 специалист и 131 единица техники.

«Несмотря на сложные погодные условия, работы велись всю ночь»,— отметили в компании.

Матвей Николаев

