После шторма в Ленобласти электричество вернули 60% отключенных потребителей

После сильного ветра и метели энергетики восстановили электроснабжение в 85 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом 27 апреля сообщили в «Россетях Ленэнерго». По данным компании, свет уже вернулся примерно к 60% потребителей, ранее оставшихся без электричества.

Энергетики в Ленобласти устраняют последствия шторма

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Энергетики в Ленобласти устраняют последствия шторма

К аварийно-восстановительным работам привлечены 108 бригад — 281 специалист и 131 единица техники.

«Несмотря на сложные погодные условия, работы велись всю ночь»,— отметили в компании.

Матвей Николаев