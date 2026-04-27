Радий Хабиров: памятник Салавату Юлаеву находится в катастрофическом состоянии

Реконструируемый памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву находится «не в плохом, а в катастрофическом состоянии», отметил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Руководитель республики рассказал, что в воскресенье заходил в мастерскую, где реставрируют конную статую: «Тот случай, когда мы сняли памятник — это нас рукой водил Всевышний».

Как сообщал «Ъ-Уфа», памятник Салавату Юлаеву был установлен в Уфе на берегу реки Белой в ноябре 1967 года. В сентябре 2019 года Башкультнаследие установило, что часть скульптуры разрушена, а краска облупилась. В сентябре 2025 года ее начали демонтировать. Монумент разделили на части и перевезли в мастерскую. Вернуть памятник на постамент планируют в ноябре 2027 года.

Майя Иванова