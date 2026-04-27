Жалобу экс-управляющего Экопромбанка на приговор рассмотрят после майских праздников

Верховный суд Удмуртии назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб бывшего конкурсного управляющего Экопромбанка Василия Столбова и юриста Сергея Чиркова. Как следует из картотеки суда, первое заседание по делу состоится 12 мая под председательством судьи Антона Темеева.

Напомним, в начале текущего года господа Столбов и Чирков в зависимости от роли каждого были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере в группе лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорены к девяти годам лишения свободы каждый. Как установил суд, преступление было совершено, когда господин Столбов был представителем конкурсного управляющего банка СИБЭС (Омск).

Василий Столбов с 2014 по 2022 год был представителем конкурсного управляющего обанкротившегося Экопромбанка. Спустя небольшой промежуток времени после признания судом незаконным его бездействия господин Столбов покинул должность.

