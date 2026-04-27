В Казанской агломерации до 2050 года создадут 17 промпарков
В Казанской агломерации до 2050 года планируют создать 17 промышленных парков и общественно-деловых пространств. Об этом сообщил директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов в интервью РБК Татарстан.
В Казанской агломерации до 2050 года создадут 17 промпарков
По его словам, новые площадки позволят создать 67 тыс. рабочих мест, а с учетом сопутствующих отраслей — до 100–130 тыс.
Ожидается, что ежегодные налоговые поступления только от земельного и имущественного налога превысят 2 млрд руб.
Часть проектов появится непосредственно в Казани. В частности, между Мамадышским и Вознесенским трактами в этом году планируют запустить индустриальный парк «Восток» площадью 117 гектаров — он будет ориентирован на малый и средний бизнес и объединит производственные, складские и офисные пространства.
Инвестиции в инфраструктуру проектов составят 7,1 млрд руб., вложения резидентов могут превысить 674,2 млрд руб.