Подросток устроил ДТП с шестью пострадавшими в Саратовской области

В Саратовской области в результате ДТП вечером 26 апреля пострадали шесть человек. За рулем перевернувшейся машины сидел подросток, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ВАЗ с юным водителем перевернулся после наезда на дерево

Фото: Прокуратура Пензенской области

По информации полиции, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ на дороге Красный Кут — Пшеничное не справился с управлением и наехал на дерево. В результате машина перевернулась. Подросток и пятеро пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту ДТП прокуратура проводит процессуальную проверку, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Соответствующие органы дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

