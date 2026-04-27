Подросток устроил ДТП с шестью пострадавшими в Саратовской области
В Саратовской области в результате ДТП вечером 26 апреля пострадали шесть человек. За рулем перевернувшейся машины сидел подросток, сообщили в ГУ МВД России по региону.
ВАЗ с юным водителем перевернулся после наезда на дерево
Фото: Прокуратура Пензенской области
По информации полиции, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ на дороге Красный Кут — Пшеничное не справился с управлением и наехал на дерево. В результате машина перевернулась. Подросток и пятеро пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По факту ДТП прокуратура проводит процессуальную проверку, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Соответствующие органы дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.