В Ростове-на-Дону с 12 мая отключат горячую воду из-за ремонта ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону ограничат подачу горячей воды с 12 мая до 5 июня из-за ремонта оборудования на ТЭЦ-2 и опрессовки тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Под ограничения попали два района. В центральной части без горячей воды останутся здания в границах улиц Пушкинская — проспект Буденновский — Серафимовича — проспект Сиверса — Маркова — Локомотивная — Мечникова — Текучева — проспект Чехова. Кроме того, горячую воду отключат на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, переулки Верхоянский и Второй.

В Западном жилом массиве ограничения коснутся территории вдоль улиц Малиновского — Доватора — Мадояна — проспект Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, жилого массива Левенцовка, а также улиц Пескова, переулка Машиностроительный, улиц Степана Разина, 3-й Кольцевой и Профсоюзной.

С 20 мая, по данным ООО «Ростовские тепловые сети», воду начнут подавать без предварительного уведомления.

