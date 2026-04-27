«Ведомости»: Минтранс разработал законопроект «О транспортной политике»

Министерство транспорта России разработало рамочный закон «О транспортной политике», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к министерству. Текст проекта в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения.

Инициатива, как отмечается, обобщает нормативно-правовую базу в области транспорта, дополняя законодательство. Законопроект выделяет 11 принципов транспортной политики.

Среди них:

единство управления в области транспорта;

укрепление обороноспособности и безопасности государства при развитии транспортной системы;

равный доступ субъектов, осуществляющих транспортную деятельность, к государственной и муниципальной поддержке;

ответственность субъектов системы за формирование и реализацию транспортной политики.

В случае принятия закона Минтранс сможет формировать и реализовывать транспортную политику и утверждать необходимые документы, заключать соглашения с региональными правительствами о реализации транспортной политики и осуществлять информационное обеспечение в области.

В ноябре прошлого года замглавы министерства транспорта Константин Пашков сообщал, что ведомство планирует внести законопроект «О транспортной политике» в Госдуму весной 2026 года. Тогда господин Пашков уточнял, что впервые в законе будет закреплено понятие «транспорт», «транспортная система», «транспортный комплекс» и «логистика».