Экс-главе челябинского Роспотребнадзора могут изменить причину увольнения

Курчатовский районный суд рассмотрит заявление об изменении причины увольнения экс-руководителя челябинского Роспотребнадзора Анатолия Семенова, обвиняемого в мошенничестве. Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. Информация об этом размещена в картотеке суда.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, Генпрокуратура хочет изменить причину увольнения с «лишения допуска госслужащего к государственной тайне» на «утрату доверия».

Первое заседание должно было состояться 24 апреля, однако его перенесли на 8 мая. По данным картотеки, истцом выступает заместитель Генпрокуратуры РФ Николай Винниченко. Среди ответчиков сам Анатолий Семенов и федеральный Роспотребнадзор. В качестве третьего лица в деле участвует отделение СФР РФ по Челябинской области.

Бывший руководитель регионального Роспотребнадзора Анатолий Семенов был уволен в начале марта этого года по причине «лишения допуска госслужащего к государственной тайне». За месяц до этого его задержали сотрудники регионального УФСБ РФ. Анатолия Семенова обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области глава регионального управления Роспотребнадзора лоббировал интересы коммерческих организаций, которыми фактически владели и руководили его родственники. В настоящий момент по решению суда Анатолий Семенов находится в СИЗО.

Ольга Воробьева