В Самарской области чиновники отказались предоставлять землю семье инвалида

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Ставропольского района Самарской области. Основанием для этого стал отказ чиновников предоставлять землю семье инвалида. Об этом сообщает контрольный орган.

Проверка показала, что семья инвалида обратилась в администрацию района с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в сельском поселении Ягодное. Но чиновники не запросили сведения о правообладателях испрашиваемого земельного участка. В итоге они отказали заявителям.

В связи с этим прокуратура подала в суд на районную администрацию. Он признал отказ чиновников незаконным.

