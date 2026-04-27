В Иглинском районе в суд направлено дело о незаконной организации игр в покер

Иглинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей Башкирии, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с августа 2025 года два фигуранта уголовного дела организовали игру в покер в арендованном помещении в селе Иглино. В «казино» работали двое крупье: они принимали ставки и выдавали выигрыши. Стоимость входа в игру составляла от 1 тыс. руб.

Майя Иванова