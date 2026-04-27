Снег и гололед ожидается в Петербурге 27 апреля

Санкт-Петербург 27 апреля оказался под влиянием холодной тыловой части циклонического вихря. В городе ожидается мокрый снег с дождем. Порывы северо-западного ветра могут достигать 17 м/с, сообщает центр «ФОБОС».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В городе прогнозируется также сильный ветер

По данным синоптиков, центр циклона сместился в центральные области Европейской России, оставив регион в зоне холодного воздуха. В первой половине дня возможен снег, местами с дождем, во второй — небольшие осадки. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Температура воздуха в городе составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +3…+8. Ветер северо-западного направления усилится до 6–11 м/с с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 754 мм рт. ст., что остается ниже климатической нормы. Автомобилистам и пешеходам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность.

Кирилл Конторщиков