Экс-глава антикоррупционного управления МВД по Башкирии проиграл суд журналистам

Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Башкирии Геннадия Мосякина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по делу были редакции нескольких СМИ, в том числе «Ъ», «Пруфы», «Уфа1».

Поводом для иска стали публикации о деятельности Геннадия Мосякина, основанные на заявлениях уфимского предпринимателя Руслана Гилязова. Бизнесмен жаловался в МВД России и прокуратуру Башкирии на то, что Геннадий Мосякин якобы вынуждал покупать ему дорогие подарки и оплачивать отдых.

В иске в Ленинский райсуд Уфы бывший полицейский (уволился из МВД летом 2023 года) просил признать спорные сведения порочащими его репутацию и обязать ответчиков удалить публикации.

В апреле 2025 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В частности, суд сослался на пропуск срока исковой давности.

Верховный суд Башкирии, как следует из карточки дела, назначал судебную экспертизу, а также рассматривал иск по правилам первой инстанции. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

