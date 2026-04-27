«Зенит» дышит в спину «Краснодару»

«Зенит» в 27-м туре чемпионата России обыграл на своем поле «Ахмат» 2:0 и продолжает преследовать «Краснодар». Команды за три тура до финиша разделяют в турнирной таблице очко. Шансы на чемпионский титул у петербуржцев есть, но не все зависит от них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный). Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный). Игрок команды «Зенит» Дуглас Сантос (в центре справа) и игрок команды «Ахмат» Сергей Пряхин (в центре слева) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игрок команды «Ахмат» Сергей Пряхин (слева) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 5 Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный). Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный). Игрок команды «Зенит» Дуглас Сантос (в центре справа) и игрок команды «Ахмат» Сергей Пряхин (в центре слева) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игрок команды «Ахмат» Сергей Пряхин (слева) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

«Зенит» играл свой матч с командой из Грозного сразу после того, как завершилась встреча в Краснодаре между местной командой и махачкалинским «Динамо». У гостей был шанс остановить чемпиона России, они даже вели в счете, забив гол в первом тайме, но затем «Краснодар» провел в ответ два и выиграл 2:1. Это уже не первая волевая победа южан в последних турах: они «вытаскивали» дуэли, проигрывая «Зениту» (1:1) «Балтике» (2:2), «Спартаку» (2:1), и вот теперь взяли три очка в матче с «Динамо».

Новость о том, что главный конкурент не оступился и оторвался на четыре, не сбила настрой петербуржцев на матч с «Ахматом». Тем более что именно в дуэли с этой командой они потерпели первое поражение в чемпионате. Это случилось в начале августа — грозненцев тогда как раз возглавил Станислав Черчесов. «Ахмат» сумел выиграть на своем поле 1:0. Сейчас «Зенит» не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в первые одиннадцать минут забил на «Газпром Арене» в ворота «Ахмата» два мяча. Сначала отличился ударом «со второго этажа» форвард Александр Соболев, которому скинул мяч головой защитник Игорь Дивеев. Этот гол стал для Александра пятым весной и восьмым в чемпионате (перед игрой Соболеву вручили приз как игроку, забившему 100 голов за карьеру — «сотый» пришелся на матч с московским «Динамо», когда «Зенит» выиграл 3:1). А затем преимущество «Зенита» удвоил Луис Энрике, завершивший комбинацию с участием Дугласа Сантоса, Даниила Кондакова и Педро. Бразилец Энрике радует голами не так часто — это был его четвертый мяч в 24 матчах РПЛ. Иногда кажется, что он умеет что угодно, только не забивать мячи в ворота. Если бы Луис Энрике, купленный у «Ботафого» прошлой зимой за €33 млн, забивал хотя бы столько же, сколько забивает Соболев, «Зенит» сейчас шел бы на первом месте.

Также не впечатляет результативность колумбийского форварда Джона Дурана, взятого в аренду этой зимой у саудовского «Аль Насра». Его, правда, главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпускает только на замену. Все ждут, когда футболист наберет форму. Дурану дали шанс и в матче с «Ахматом» — он появился на поле в середине второго тайма, но ничем себя не проявил. У колумбийца, похоже, нет никакой мотивации играть в футбол. Хотя многие полагали, что он будет «разрывать» РПЛ, чтобы перезапустить карьеру и завоевать право поехать в составе сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом. Пока на счету Дурана один гол за «Зенит» в РПЛ с пенальти, он провел его в матче со «Спартаком».

Также ушел в тень бразильский легионер «Зенита» Джон Джон, приобретенный этой зимой у РБ «Брагантино» за €18 млн. Он выпал из стартового состава, что Сергей Семак объяснил трудностями адаптации. В игре против «Ахмата» Джон Джон вышел на замену, как и Дуран, и тоже остался незамеченным. Хотя оба легионера были куплены для того, чтобы усилить команду и решать судьбу матчей. На них делалась ставка в атаке. В итоге Семак больше доверяет 20-летнему Педро и 18-летнему Даниилу Кондакову, который выглядит все лучше. И состав «Зенита» все больше становится российским, потому что в матче против «Ахмата» с первых минут еще вышли на поле вратарь Денис Адамов, защитники Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев, а также нападающий Александр Соболев. С одной стороны, это хорошо, потому что со следующего сезона в РПЛ измениться лимит на легионеров — их можно будет выпускать на поле не более семи, а в заявку на сезон включать не больше 12. С другой — странно, что иностранцы, пришедшие в «Зенит» в этом году, за три месяца так и не адаптировались к чемпионату России.

Два гола, забитые Соболевым и Энрике в начале встречи с «Ахматом», так и остались единственными. «Зенит» после этого играл «по счету» и не дал соперникам ничего создать у своих ворот — оборона у сине-бело-голубых на этом этапе действует надежно. «Зенит» пропустил в 27 матчах чемпионата 17 голов, меньше только у «Балтики» — 16. Не хватает петербуржцам остроты в атаке. Из-за этого они не сумели обыграть дома «Краснодар» (игра завершилась 1:1), что позволило бы перехватить инициативу в чемпионской гонке, а потом еще потеряли очки в игре с «Локомотивом» (0:0), не воспользовавшись осечкой «быков» в матче с «Балтикой» (2:2). Поэтому за три тура до финиша чемпионата России «Зенит» в роли догоняющего — отстает от «Краснодара» на очко.

Петербуржцам на финише предстоит сыграть с ЦСКА (в гостях), с «Сочи» (дома) и «Ростовом» (в гостях), «Краснодару» — с «Акроном» в гостях, московским «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома). В этих матах решится судьба чемпионства.

Кирилл Легков