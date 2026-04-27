В Верхнекамском районе Кировской области у бывшего судебного пристава-исполнителя в доход государства изъяли 285 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В Кировской области у экс-пристава изъяли часть неподтвержденных доходов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Кировской области у экс-пристава изъяли часть неподтвержденных доходов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2023 году на его банковский счет поступили деньги, законность происхождения которых не подтвердили.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обратить деньги в доход государства. Суд иск удовлетворил.

Анна Кайдалова