Из-за размытия ВПП в аэропорту Бодайбо отменили все рейсы

В аэропорту Бодайбо (Иркутская область) отменены все рейсы. Решение принято из-за размокания взлетно-посадочной полосы от талых вод, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отменены пять рейсов авиакомпании «ИрАэро» в Иркутск. Возобновление работы авиаузла ожидается 28 апреля.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов.

Аэропорт Бодайбо Иркутской области обеспечивает регулярное авиасообщение с Иркутском и Красноярском. С 2023 года на территории комплекса ведется модернизация взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта. В июле 2024-го подрядчик расторг контракт на проведение работ. В марте прошлого года первый зампредседателя правительства Иркутской области Руслан Ситников сообщил, что «на федеральном уровне вносятся изменения в проектно-сметную документацию. И конкурс будет объявлен в 2026 году» (цитата по «Интерфакс»).

