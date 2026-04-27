Парады Победы в Мурманской области пройдут без военной техники
В Мурманской области в этом году парады в честь Дня Победы пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше. Участие военной техники в мероприятиях не запланировано, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.
В Мурманской области парады 9 мая пройдут без военной техники
Репетиции в Мурманске запланированы на 4 мая с 20:00 до 23:00 и 6 мая с 18:00 до 22:00. В эти часы движение на проспекте Ленина будет частично ограничено.