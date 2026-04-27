Прокуратура проведет проверку после массовой аварии в Кургане

Прокуратура Кургана организует проверку после массовой аварии в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Информация о ДТП появилась в СМИ. По предварительным данным, утром 27 апреля около дома №44 на улице Коли Мяготина автобус резко переместился на встречную полосу из-за автомобиля Kia, который выехал с парковки. Автобус столкнулся с четырьмя транспортными средствами. В аварии получили травмы водители автомобилей Lada Largus и Lada Vesta.

Прокуратура с привлечением специалистов установит обстоятельства и причины происшествия. Также будет оценено соблюдение законов при организации пассажирских перевозок, включая прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска