Западный жилмассив в Ростове на сутки останется без воды

В Ростове-на-Дону из-за ремонтных работ на второй насосной станции «Западная» с 09:00 28 апреля до 05:00 29 апреля ожидается отключение воды, сообщается на сайте горадминистрации.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным городских властей, водоснабжение отключат в границах «ул. Пескова — пер. Машиностроительный — пр. Стачки — ул. Малиновского — ул. Еременко — ул. Мадояна — ул. Смородиновая — ул. Посевная — ул. Лесопарковая — пер. Сулинский — ул. Кима — ул. Республиканская — пер. Олимпийский — ул. Минераловодская — пл. Восстания — ул. С. Чебанова — ул. Вагулевского — ул. Портовая — ул. Международная — пр. Стачки — ул. 3-я Круговая — ул. Батуринская — ул. Заводская — ул. Каширская — ул. Бондаренко 1-22, ул. Гайдара, 1-10, ул. Балочная — ул. Народного Ополчения — пер. Приволжский — ул. Катаева».

Кроме того, с пониженным давлением вода будет подаваться на участках «ул. Малиновского – ул. 2-я Краснодарская», «ул. 3-я Круговая — ул. Батуринская — ул. Заводская — ул. Каширская», «ул. Международная — пр. Стачки — ул. Портовая».

Наталья Шинкарева