Татарстан занял 29-е место в рейтинге российских регионов по платежной дисциплине бизнеса. Доля просроченной задолженности юридических лиц на 1 марта в регионе составила 2%, увеличившись за год на 0,22 п.п., следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Доля просроченной задолженности юрлиц Татарстана за год выросла на 0,22 п.п.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом корпоративный кредитный портфель в Татарстане вырос на 33,1% за год, а доля региона в общероссийском объеме достигла 2,1%.

Чувашия расположилась на 35-м месте. Здесь доля просроченной задолженности составила 2,49% (+0,65 п.п.), при этом корпоративный портфель сократился на 1,3%. Республика Марий Эл заняла 54-е место с долей просрочки 3,91%, однако за год показатель снизился на 1,67 п.п. Кировская область оказалась на 58-й позиции: доля просроченной задолженности достигла 4,09%, увеличившись на 1,15 п.п., а рост корпоративного портфеля составил 0,2%.

В среднем по России доля просроченной задолженности бизнеса составляет 3,55%, снизившись за год на 0,05 п.п. При этом корпоративный портфель в стране вырос на 10,8%.

Анна Кайдалова