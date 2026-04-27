ФСБ предотвратила теракт на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт на нефтеперерабатывающем предприятии в Республике Коми. По данным ведомства, двое граждан России, действовавших по заданию украинских спецслужб, планировали осуществить взрыв. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет, сообщает РИА Новости.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе осмотра места происшествия изъяты два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также мобильные телефоны фигурантов. По данным ФСБ, электронные устройства содержат сведения, подтверждающие преступную деятельность задержанных и их связь со спецслужбами Украины.

Ведомство подчеркивает, что сотрудники органов безопасности и гражданское население в результате инцидента не пострадали. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные сообщники и иные эпизоды противоправной деятельности. На объектах нефтеперерабатывающей отрасли региона усилены меры безопасности.

Кирилл Конторщиков