Инженерное дело и медицина вошли в топ направлений для выпускников в Ижевске

Инженерное дело и медицина стали самыми востребованными направлениями для поступления в вузы среди выпускников школ Ижевска в 2026 году. Каждый из этих вариантов выбрали по 18% родителей будущих студентов, показал апрельский опрос сервиса SuperJob.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В исследовании приняли участие родители выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно полученным данным, 68% опрошенных планируют, что их дети будут поступать в вузы. Еще 12% родителей одиннадцатиклассников и 53% родителей девятиклассников заявили, что их дети пойдут учиться в колледжи.

Второе место в рейтинге вузовских направлений заняли IT-специальности (13%). Замкнули топ-5 лингвисты и переводчики (12%), а также юристы и педагоги (по 11%). На долю PR-менеджеров и экономистов пришлось по 5% голосов.

У поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО) лидером стало IT-направление: 23% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (16%), на третьем — медицина (13%). В пятерку также вошли педагогика (11%), юриспруденция и строительство (по 9%).