Накладная экономика

Региональный союз работодателей «Агропромышленное объединение Ставропольского края» направил обращение в Правительство РФ с критикой планируемого обязательного внедрения электронных транспортных накладных (ЭТрН) с 1 сентября 2026 года. Текст документа имеется в распоряжении «Ъ–Кавказ».

В объединении указывают, что на фоне санкционного давления и снижения макроэкономической динамики дополнительное административное регулирование усиливает нагрузку на бизнес и не способствует росту экономики. По оценке авторов обращения, курс на цифровизацию в действующем виде приводит, прежде всего, к ужесточению контрольно-надзорных механизмов, а не к повышению эффективности отраслей.

Особое внимание уделяется агропромышленному комплексу, где уже фиксируется снижение инвестиционной активности: доля вложений в сельское хозяйство сократилась с 2,9% в 2021 году до 2% в 2024 году, а посевные площади за три года уменьшились на 3 млн га. В этих условиях обязательное внедрение ЭТрН, по мнению авторов, станет дополнительным фактором давления.

В обращении отмечается, что цели введения системы не определены, а заявленные эффекты — повышение прозрачности и эффективности перевозок — не находят подтверждения. При этом в отрасли уже действуют цифровые системы контроля, что, по мнению авторов, делает внедрение ЭТрН избыточным.

«Для сельхозпроизводителей внедрение электронных транспортных накладных создает целый ряд проблем, которые не учитывают специфику отрасли. Например, требование фиксировать вес и качество продукции при отгрузке с поля зачастую невыполнимо — на большинстве полей нет ни весового оборудования, ни лабораторий. Кроме того, работа с ЭТрН предполагает стабильное интернет-соединение, которого в местах производства и погрузки зачастую просто нет. В результате предприятия вынуждены либо останавливать отгрузки, либо искать обходные решения. Фактически это не упрощение процессов, а дополнительный барьер для нормальной работы сельхозпроизводителей»,— считает член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, председатель регионального союза работодателей «Агропромышленное объединение Ставропольского края» Петр Коротченко.

По мнению господина Коротченко, действующие цифровые системы в агропромышленном комплексе не достигают заявленных целей и фактически создают дополнительную нагрузку на производителей. В частности, ФГИС «Зерно», задуманная как инструмент прослеживаемости, не востребована рынком, поскольку покупатели продолжают ориентироваться на собственный контроль качества. При этом сама система используется преимущественно для выявления ошибок в отчетности, а не для анализа отрасли. Аграрии вынуждены вносить данные в заданных разработчиками рамках, что зачастую не отражает реальной ситуации и приводит к формированию искаженной статистики, на основе которой принимаются управленческие решения. Он также отмечает, что цифровизация в текущем виде не снижает трудозатраты и не повышает рентабельность, а, напротив, отвлекает трудовые ресурсы от производства в условиях острой их нехватки в сельском хозяйстве.

«Введение обязательных электронных транспортных накладных приведет к вполне конкретным экономическим последствиям — снижению налогооблагаемой базы. Мы видим, что бизнес будет вынужден либо сокращать обороты, либо уходить в тень из-за избыточной административной нагрузки, а это неизбежно ударит по доходам бюджетов всех уровней. Но есть и еще более серьезный аспект: формируя детализированные электронные массивы данных о перемещении грузов, мы фактически в режиме реального времени указываем места накопления товаров. В текущих условиях это означает, что мы сами подсказываем потенциальным противникам уязвимые точки экономики»,— добавляет Петр Коротченко.

Сами сельхозпроизводители подтверждают, что внедрение цифровых систем сопровождается ростом издержек и организационными сбоями.

«Для нас, как для производителей, нынешняя цифровизация — это серьезная дополнительная нагрузка, которая напрямую ослабляет хозяйство. Мы понимаем, что требования нужно выполнять, но на практике это оборачивается системными проблемами. Главная из них — кадровая: в сельской местности практически невозможно найти специалистов, идет постоянный отток людей в города, и никакие зарплаты их не удерживают. В итоге мы не можем позволить себе отдельного сотрудника и вынуждены переучивать своих специалистов, доплачивая им за ведение государственных систем»,— говорит председатель СПК Племзавод «Восток» Андрей Лобанов.

По его словам, это приводит к тому, что агрономы и бригадиры значительную часть времени проводят не в поле, а за компьютером, что напрямую отражается на производственных результатах. Одновременно растут издержки — на оплату труда, технику, организацию работы. Он подчеркивает, что хозяйства уже используют собственные цифровые решения, включая агрономические программы и системы анализа с элементами искусственного интеллекта, однако параллельно обязаны вести государственные платформы, что фактически означает «двойную цифровизацию» без дополнительной эффективности. При этом системы работают нестабильно: в рабочее время они перегружены, данные не отправляются, из-за чего сотрудники вынуждены работать ночью и в выходные. Дополнительные риски он связывает с внедрением электронных накладных: в условиях отсутствия стабильного интернета в полях и неурегулированной нормативной базы это может привести к сбоям в отгрузках. Он также обращает внимание, что до 90–95% сельхозпроизводителей уже ведут учет в системах, где содержится вся необходимая информация, однако интеграция с государственными платформами отсутствует.

«Внедрение цифровых систем в текущем виде — это тяжелое обременение, которое отвлекает ресурсы от производства. Мы работаем на сложных солонцовых почвах, внедряем технологии, такие как гипсование, и получаем результат, но вместо этого вынуждены заниматься постоянной отчетностью»,— отмечает генеральный директор ООО «Андроповский семенной центр» Геннадий Сабынин.

По его словам, в малых и средних хозяйствах нет отдельных специалистов, поэтому эту работу выполняют руководители и бухгалтерия. Для обеспечения работы систем приходится приобретать дополнительную технику, а сами платформы в пиковые периоды перегружены и фактически доступны только в вечернее время — после 19:00, из-за чего работа ведется круглосуточно. Он указывает, что ряд требований не имеет практического смысла: например, государственный мониторинг качества зерна не влияет на сделки, однако без него невозможно реализовать продукцию. В результате хозяйства несут прямые потери — в частности, из-за задержек с оформлением документов реализация зерна откладывалась примерно на 10 дней, что приводило к снижению цены. Система также не учитывает реальные производственные ситуации, включая списание продукции или работу в условиях отсутствия связи. По его словам, внедрение электронных накладных через планшеты водителей в сельской местности фактически нереализуемо: часть персонала не имеет необходимых навыков, а в ряде районов отсутствует интернет или действует подавление сигнала. При этом данные, уже внесенные в государственные системы, не используются региональными органами власти, и при получении субсидий хозяйства вынуждены повторно формировать тот же пакет документов.

«Для семеноводства внедрение цифровых систем стало фактором, который не упрощает, а существенно усложняет работу. Мы занимаемся продвижением отечественных сортов, в том числе на экспорт, и это сложный многолетний процесс»,— говорит руководитель Союза селекционеров и семеноводов Ставропольского края Хусин Борануков.

По его словам, даже передача небольших образцов семян — по 5 кг — сопровождается обязательными дорогостоящими исследованиями, которые не требуются принимающей стороне. Стоимость анализа на ГМО выросла с 3 тыс. до 12 тыс. рублей за образец, при этом ежегодно отправляется до 500 образцов, что формирует многомиллионную нагрузку на научные организации.

Он также обращает внимание на ограничения, противоречащие логике производства: оригинаторы не могут подтверждать собственные посевы, вводятся ограничения по репродукциям, а требования к севообороту не учитывают климатические условия, например практику «чистых паров». В результате хозяйства вынуждены либо менять технологию, либо формально подгонять данные под требования системы. По его оценке, это приводит к искажению отчетности и снижению экономической привлекательности отрасли: число хозяйств, занимающихся семеноводством, уже сократилось с примерно 30 до 18 и продолжает снижаться.

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации ранее отмечали, что внедрение цифровых систем в агропромышленном комплексе направлено на повышение прозрачности рынка, прослеживаемости продукции и эффективности управления отраслью. По оценке ведомства, такие решения позволяют формировать единую систему учета и контроля, в том числе в целях борьбы с нелегальным оборотом и повышения доверия к российской продукции на внутреннем и внешних рынках. При этом возникающие у бизнеса сложности традиционно рассматриваются как часть этапа адаптации и настройки цифровых инструментов.

Роман Лаврухин