Из Ростовской области экспортировали 250 тысяч куриных яиц в Абхазию

С территории Ростовской области с 13 по 17 апреля экспортировали семь партий товаров общим весом 28,7 т в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С территории региона отправили корма для непродуктивных животных (14 т), готовую молочную продукцию (4 т), готовую мясную продукцию (7,2 т), мороженую рыбу (3,5 т) и пищевые куриные яйца (248,4 тыс. шт.). В ведомстве сообщили, что продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтвердили лабораторные исследования.

По результатам мониторинга законности происхождения экспортируемых товаров не выявили.

Константин Соловьев