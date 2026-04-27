Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

27 апреля, в понедельник в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей РФ с участием президента Владимира Путина. Главная тема — укрепление межнационального единства в рамках «Года единства народов России», сообщает Государственная Дума.

Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма

Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма

В 9:00 начнется заседание президиума, где обсудят списание бюджетных кредитов регионов и развитие мелиорации. Основное заседание в 11:00 откроют Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма. Накануне в Таврическом дворце прошли заседания профильных комиссий по экономике, экологии и социальной политике.

Кирилл Конторщиков