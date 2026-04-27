В Татарстане запустили систему мониторинга паводков с ИИ

На реке Бирля в Кайбицком районе Татарстана запустили пилотную систему мониторинга и прогнозирования паводков. Там установлены датчики, которые каждые 10 минут передают данные об уровне воды, осадках, температуре, давлении и ветре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Информация поступает на аналитическую платформу, где с использованием технологий искусственного интеллекта формируются прогнозы гидрометеорологической обстановки. При достижении критических показателей система автоматически отправляет предупреждения экстренным службам.

Отмечается, что это позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени без выездов на место и заранее оценивать риски подтоплений.

Если пилотный проект покажет эффективность, систему планируют установить в других районах Татарстана, подверженных паводкам.

