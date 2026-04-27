В Елабуге подтопило набережную

В Елабуге из-за подъема уровня воды в реке Тойма частично подтоплена набережная парка «Шишкинские пруды». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

В Татарстане за 26 апреля вода вышла на две грунтовые дороги. В Арском районе в селе Качелино перелив через дорогу на реке Казанка составляет 10 см, в Тюлячинском районе в селе Екатериновка на реке Малая Меша — 5 см.

Кроме того, подтоплены 42 приусадебных участка в двух районах. В Зеленодольском районе в поселке Васильево вода зашла на участки в СНТ «Озон» и «Ял», в Кукморском районе — в селе Лубяны на реке Вятка.

Анна Кайдалова