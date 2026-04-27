В Туве экс-бухгалтер госпредприятия получила условный срок за хищение 2 млн руб.

Городской суд Кызыла вынес приговор бывшему бухгалтеру госпредприятия Республики Тыва «Центр организации дорожного движения» по делу о хищении бюджетных средств. По статье УК о мошенничестве ей дали четыре года условно. С осужденной взыскано 2,2 млн руб. в счет возмещения ущерба, рассказали в прокуратуре региона.

По информации надзорного ведомства, в 2023-2024 годах бухгалтер госпредприятия, используя электронную цифровую подпись директора, вносила в платежные документы ложные сведения о размере заработной платы, завышая ее.

Используя эту схему, установило расследование, обвиняемая присвоила около 2,2 млн руб.

Илья Николаев