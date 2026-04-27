В Перми проверили соблюдение миграционного законодательства

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с оперативниками УФСБ России и росгвардейцами проверили соблюдение миграционного законодательства в общежитиях и развлекательных заведениях Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Всего было проверено 127 иностранцев. Установлено, что шестеро граждан близлежащих республик находились в РФ незаконно, двое из них состояли в реестре контролируемых лиц. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении с наказанием в виде штрафов и выдворения за пределы страны.

В настоящее время нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.