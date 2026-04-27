Дмитрий Аржанов подал на банкротство с долгами на 1,7 млрд рублей

Арестованный предприниматель Дмитрий Аржанов подал в нижегородский арбитражный суд заявление о банкротстве. Сумма его подтвержденных долгов составляет 1,7 млрд руб., следует из судебной картотеки.

Акционера ГК «ТНС энерго» арестовали в ноябре 2020 года вместе с менеджментом холдинга, и сейчас в Москве их судят по обвинению в хищении 14,5 млрд руб. у «Россетей» за счет неоплаты договорных поставок электроэнергии в Нижегородскую и Ярославскую области.

Ранее с иском о банкротстве Дмитрия Аржанова обращалось ООО «НЭС». Фигурирующая в его уголовном деле энергосбытовая компания второго уровня заявила к арестанту требования на 200 млн руб. Однако нижегородский арбитражный суд указал, что должник находится в СИЗО и в разные годы был зарегистрирован по адресам в Краснодаре, Пензе, Сочи и Ростове-на-Дону.

«При решении вопроса подсудности необходимо обращать внимание на место нахождения имущества должника, место нахождения его кредиторов, юридических лиц, с которыми должник может быть связан корпоративными правоотношениями, исследовать центр тяготения экономических интересов должника, основное место его деятельности и фактического проживания», – указал суд. Кроме того, судья отметил, что заявитель не уведомил об иске «других лиц, участвующих в деле». Поэтому заявление «НЭС» о банкротстве арестанта было оставлено без движения.

Теперь суд рассмотрит заявление самого Дмитрия Аржанова о признании его несостоятельным.

Иван Сергеев