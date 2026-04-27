Работа переправы между Самарой и Ширяево приостановлена из-за сильного ветра
Движение судов на пригородном маршруте «Самара – Гаврилова поляна – Ширяево» временно приостановлено утром в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ограничение движения судов связано с неблагоприятными погодными условиями. О сроках возобновления движения не сообщается.
Утром в понедельник, 27 апреля, синоптики объявили в Самарской области оранжевый уровень опасности из-за очень сильного ветра. До конца дня и ночью во вторник местами в регионе ожидаются порывы до 25 – 28 м/c.