В Удмуртии презентовали духи, посвященные композитору Петру Чайковскому

В музее-усадьбе Петра Чайковского презентовали духи «Фарфоровый мальчик», посвященные великому композитору. О презентации нового аромата сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Верхние ноты — зеленые луговые травы — осока, италмас, клевер и звенящий свежий воздух. Средние ноты — ландыши, розы, цветы усадьбы и “нагретые на солнце” травы — мята, душица. Базовые ноты — финал аромата — передают теплые ощущения»,— рассказала парфюмер Ольга Замилова.

По словам госпожи Замиловой, «Фарфоровый мальчик» отсылает к прозвищу Петра Чайковского «стеклянный мальчик» за ранимую душу. Выбор тонкой керамики автор обосновала личной интерпретацией — ассоциацией не только с чем-то «хрупким, но и изысканным, художественным».

Аромат был создан в конце 2025 года. Сейчас представлена вторая формула. Духи на данный момент представлены в концептуальных бутиках шести регионов РФ и в музее-усадьбе.