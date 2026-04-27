В Оренбуржье оставлен в силе приговор осужденному за уничтожение протоколов допросов

В Оренбургской области апелляционная инстанция оставила без изменений приговор мужчине, осужденному за уничтожение материалов уголовного дела. По версии следствия, злоумышленник, пытаясь избежать ответственности, разорвал протоколы допросов в присутствии следователя. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2025 года следователь знакомила фигуранта с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела. Вместо того чтобы прочитать документы, обвиняемый демонстративно разорвал протоколы допросов.

Было возбуждено уголовное дело о вмешательстве в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию (ч. 2 ст. 294 УК РФ). С учетом уже имеющихся судимостей обвиняемый был приговорен к двум годам и одному месяцу колонии особого режима.

Осужденный счел наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор. Но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания.

Георгий Портнов