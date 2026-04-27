В 11 раз больше времени стала тратить молодежь Удмуртии на онлайн-образование

Жители Удмуртии в возрасте до 25 лет стали кратно чаще пользоваться сервисами онлайн-образования: средняя продолжительность одной учебной сессии выросла более чем в 11 раз — с 11 минут до двух часов. Как сообщили аналитики оператора Yota, это самый высокий показатель среди всех возрастных групп в регионе.

Основной драйвер роста — подготовка к экзаменам и освоение школьной программы, на которые приходится 85% трафика пользователей младше 25 лет. Наибольшим спросом у них пользуются платформы «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», Российская электронная школа (РЭШ), «Умскул» и «Тетрика». Пик учебной активности фиксируется осенью (сентябрь–ноябрь), а также весной — в марте и апреле.

Аудитория старше 25 лет отдает предпочтение прикладным дисциплинам. Согласно данным оператора, у категории 26–35 лет трафик на платформах Skillbox и «Яндекс Практикум» в марте вырос в 3–4 раза по сравнению с зимой, у пользователей старше 36 лет — в 2–3 раза. Также в 2–3 раза с начала года увеличилась посещаемость открытого лектория МГУ и проекта «Открытое образование» (курсы ведущих вузов страны), чья основная аудитория сосредоточена в группе старше 26 лет.

Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн: на ресурсах для освоения новых профессий объем их трафика в марте вырос вдвое. Тенденцию подтверждают и в МегаФоне: анализ обезличенных данных показывает, что самыми популярными образовательными ресурсами у жителей Удмуртии являются «Учи.ру» и Skillbox.