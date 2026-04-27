Три человека погибли в ДТП с лошадью на трассе в Красноярском крае

При столкновении с лошадью три человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае. Авария произошла вечером 26 апреля, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, на 17-м км дороги Шарыпово — Ужур — Балахта 19-летний водитель ВАЗ 21124 врезался в лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения. После удара автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 17 лет скончались на месте. В полиции уточнили, что животное также погибло в ДТП.

Александра Стрелкова