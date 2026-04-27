В Кургане пройдут испытания на максимальную температуру тепловых сетей

Курганская генерирующая компания 27 апреля проверит способность систем теплоснабжения выдерживать максимально допустимые температуры теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для проведения испытаний температуру на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 поднимут до максимума. Она будет держаться на отметке 115°C в магистральных сетях и 95°C в домах не менее трех часов. Подобные тесты проводят раз в пять лет для проверки способности объектов работать при пиковых зимних нагрузках.

На это время будет прекращено теплоснабжение больниц, школ и дошкольных учреждений. Специалисты управляющих компаний отключат отопление в домах с неработающими элеваторными узлами, без автоматических регуляторов температуры и с иными проблемами. Кроме того, в кранах возможно повышение температуры горячей воды, если внутридомовая система работает некорректно. Рекомендуется сначала включать холодную воду и постепенно добавлять горячую. В пресс-службе КГК напоминают, что жителям запрещено приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли, заходить за ограждения теплосетевых объектов, проходить или проезжать через затопленные зоны.

Виталина Ярховска