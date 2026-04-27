Челябинская область сохранила позиции в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса

Доля просроченной задолженности компаний Челябинской области на 1 марта 2026 года составила 3,1% (+0,2% к 1 марта 2025-го). Регион занял 44-е место среди субъектов России в рейтинге «РИА Новости» по платежной дисциплине бизнеса.

Корпоративный портфель за год вырос на 2,4%. В общероссийском объеме портфеля область имеет долю в 1,1%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (доля просроченной задолженности компаний — 0,02%; изменение за год составляет -0,03%), Магаданская область (0,25%; +0,03%) и Забайкальский край (0,28%; -0,06%). На последних позициях оказались Ненецкий автономный округ (45,2%; -31%), республики Дагестан (30,7%; -11,1%) и Кабардино-Балкарская (29,3%; +0,5%).

