«Пациент с ожирением требует работы мультидисциплинарной команды»

Ожирение в России давно перестало быть проблемой индивидуального образа жизни и превратилось в системный вызов для здравоохранения, демографии и экономики. Это тяжелое хроническое заболевание, с которым пациент не может справиться в одиночку, а значит, и подход к нему не может ограничиваться личной ответственностью — требуется последовательная государственная политика. О том, какой она могла бы быть, рассказывает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Юрий Жулев, со-председатель Всероссийского союза пациентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юрий Жулев, со-председатель Всероссийского союза пациентов

Масштаб проблемы ожирения в России уже сопоставим с эпидемией. Более половины взрослого населения страны имеет избыточный вес, около четверти — клиническое ожирение, когда уже появляются одышка, боли в суставах, снижение подвижности и другие осложнения. По оценкам Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава, это порядка 40 млн человек — фактически каждый четвертый житель России.

Сегодня ожирение постепенно перестает восприниматься как исключительно косметический дефект. Это настоящий фундамент для развития жизнеугрожающих заболеваний: сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, онкологии. Основной удар приходится на экономически активное население. В результате речь идет не только о снижении качества жизни, но и о преждевременной смертности, потере трудоспособности и об экономических потерях для страны.

Почти 22 млн взрослых россиян уже живут с ожирением, и среди них свыше 4 млн — с тяжелой, около 1,5 млн — с крайне тяжелой формой заболевания. На каждом шаге от «лишнего веса» к «тяжелому ожирению» многократно растут риски диабета, инфарктов, инсультов и ранней инвалидности.

Отдельного внимания требует влияние ожирения на демографию. По оценкам экспертов, оно является прямой причиной бесплодия у 30–35% пар. Избыточная масса тела вызывает гормональные нарушения как у женщин, так и у мужчин, снижая шансы на рождение ребенка. При этом даже развитые программы вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО, показывают значительно меньшую эффективность у пациентов с ожирением. В результате государство инвестирует в высокотехнологичную помощь, но значительная часть эффекта нивелируется нерешенной базовой проблемой.

Не менее тревожна динамика детского и подросткового ожирения: за последние десять лет его распространенность практически удвоилась. Это означает, что уже в ближайшие годы страна может столкнуться с поколением молодых людей с ранними хроническими заболеваниями, ограниченной трудоспособностью и сниженным репродуктивным потенциалом.

Экономическое измерение проблемы делает ее еще более очевидной. По экспертным оценкам, совокупные потери, связанные с ожирением, достигают 3–4% ВВП. Потенциальная стоимость медикаментозного лечения всех пациентов превышает 3 трлн руб., около 500 млрд руб. ежегодно уходит на стационарное лечение осложнений, еще порядка 800 млрд руб.— на терапию сопутствующих заболеваний. В этом контексте финансирование профилактики и лечения становится инвестицией с высоким возвратом за счет сохранения трудоспособности и снижения смертности.

Позитивные тенденции мы видим. Развивается фармакотерапия ожирения, формируется российская школа специалистов, занимающихся лечением этой патологии, впервые бариатрическая хирургия включена в программу государственных гарантий. Но ни хирургия, ни лекарства не могут быть единственным ответом на эпидемию. Пациент с ожирением требует работы мультидисциплинарной команды: от психолога и диетолога до эндокринолога и реабилитолога, а сами оперативные вмешательства и последующее ведение пациентов должны строиться на строгом соблюдении клинического здравого смысла, без «косметического» увлечения быстрым результатом.

Проблема в том, что существующие сегодня меры остаются разрозненными. Их необходимо объединить в единый план мероприятий в рамках Стратегии здравоохранения до 2030 года, утвержденной Указом президента РФ №896. В этом документе борьба с ожирением закреплена как один из приоритетов с акцентом на детский возраст, формирование среды, способствующей сохранению здоровья, и повышение качества медицинской помощи. Ключевой вопрос — время. До июня остаются считаные недели, и их необходимо использовать, чтобы наполнить план конкретным содержанием. Мы надеемся увидеть в нем уже сформированные комплексы мер, экспертные предложения НМИЦ и «дорожные карты» Всероссийского союза пациентов как согласованную архитектуру действий. Принципиально важно обеспечить сквозную логику между «детским» и «взрослым» контурами. Переход пациента во взрослую систему не должен приводить к потере контроля над заболеванием, а доступные инструменты помощи не должны сужаться с возрастом. Обязательным элементом должен стать федеральный регистр пациентов с ожирением — как инструмент адресной поддержки, дифференциации подходов и прогнозирования нагрузки и бюджетных затрат системы здравоохранения. Наконец, план должен опираться на измеримые KPI, включая целевые показатели снижения распространенности ожирения в разных возрастных группах. Это будет настоящий рабочий инструмент. И это тот рубеж, от которого зависит, сможем мы переломить нарастающую эпидемию или продолжим фиксировать ее последствия.