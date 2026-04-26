«Зенит» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС. Встреча на стадионе в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей (пять побед, две ничьи)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Голы на 8-й и 11-й минутах забили соответственно Александр Соболев и Луис Энрике.

На 23-й минуте из-за травмы поле покинул вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов. Вместо него вышел 19-летний Яхья Магомедов, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей (пять побед, две ничьи). Клуб из Санкт-Петербурга набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Ахмат» с 32 баллами находится на девятой строчке.

В следующем туре 2 мая «Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА. «Ахмат» примет «Пари Нижний Новгород» днем позже.