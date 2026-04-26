27 апреля в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер

В понедельник, 27 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь, днем осадки усилятся до умеренных. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем прогреется до показателей от +9 до +17 градусов. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20–26 м/с.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +6 до +8 градусов. Днем в городе пройдет дождь, максимальная температура достигнет от +11 до +13 градусов. Ветер днем усилится до 15–20 м/с с порывами до 26 м/с.

Влас Северин