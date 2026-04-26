На Урале СКР ищет пропавшего после ДТП мотоциклиста

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении мужчины в Свердловской области, а также по материалам, связанным с ДТП, в котором он пострадал. Поводом стал телесюжет федерального телеканала.

По данным, озвученным в эфире, авария произошла 30 августа 2025 года в Ирбитском округе, после чего пострадал мотоциклист. Родственники утверждают, что уголовное дело по факту ДТП долгое время не возбуждали. Они связывают это с возможными контактами предполагаемой виновницы аварии в правоохранительных органах.

Также в сюжете говорилось, что в октябре 2025 года пострадавший пропал без вести, и его местонахождение до сих пор не установлено. Мать мужчины считает, что за ним следили.

Следственные органы СК России по Свердловской области инициировали вопрос о передаче дела по ДТП из МВД в свое производство. Кроме того, по факту исчезновения мужчины расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.

